Daniel Osorno nota frío el Clásico tapatío

Comparado con sus tiempos, Daniel Osorno ve el clásico tapatío que se jugará este sábado en el estadio de Chivas, muy frío por varios aspectos y no se compara para nada lo que se vivía en la época de Ricardo La Volpe, donde dos semanas antes se hablaba ya del partido.

“Me tocó de todo en los Clásicos, porque hubo momentos en la era de Ricardo Antonio La Volpe que no nos ganaba, pero luego eso se revirtió y pasó lo mismo, no les veíamos una en siete encuentros seguidos. Eran Clásicos bonitos, de mucha pasión, hoy no es lo mismo de antes, que den un buen espectáculo y que gane el mejor. Sin público no es la misma pasión”.

Osorno precisó que personalmente se cuidaba mucho, tomaba muchas precauciones en varios aspectos, porque no quería que perder por el orgullo de ser rojinegro y sabía que en caso de una derrota, se le vendría una lluvia de reclamos, así como burlas de la afición rival.