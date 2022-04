Sin duda, la imagen que se viralizó ayer de Cristiano Ronaldo enfurecido y estrellando en el suelo el celular de un aficionado, causó molestia en los seguidores del futbol.

Pero la toma que fue publicada no dejaba ver del todo el momento en que el portugués rompió el celular de asistente al partido entre el Everton y el Manchester United en el Goodison Park.



Eso abrió las especulaciones de que quizá no había sido así la actitud del exfutbolista del Real Madrid, pero un nuevo video ha revelado que sí fue así.

Además de la disculpa que ofreció CR7 en su cuenta de Instagram, donde invita a este seguidor a Old Trafford, este domingo en redes sociales fue publicado un nuevo video con otro toma, justo en el momento del berrinche del goleador.

Las imágenes revelan desde que Cristiano salió de la cancha, con molestias en una de sus piernas. Entonces un aficionado comenzó a grabarlo, pero cuando el jugador pasó por esa zona, decidió empujar el celular y hacer que este cayera al suelo.

In case anyone still believe United’s laughable claim that “it isn’t clear that Ronaldo’s swipe was intentional”… @ManUtd #EVEMNU #Ronaldo @SkySportsPL @SkySportsNews @SkySports @NBCSportsSoccer @Everton pic.twitter.com/itPLcV4rVB

— Chris Authement (@dominothement) April 9, 2022