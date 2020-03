Varias estrellas de la European Tour y del PGA Tour mandaron un mensaje para todos los trabajadores en hospitales y servicios médicos durante la pandemia del Covid-19: Ustedes son los héroes.

Rory McIlroy, Sergio Garcia, Shane Lowry, Henrik Stenson, Lee Westwood, Francesco Molinari, Tommy Fleetwood, Charl Schwartzel, Justin Rose y Jon Rahm, entre otros, protagonizaron en las redes sociales uno de los mensajes más emotivos durante esta situación mundial.

Los jugadores agradecieron a todos, desde profesionales de la salud hasta trabajadores sociales y trabajadores de tiendas y productores de alimentos, y pidieron a los fanáticos que sigan los consejos de la Organización Mundial de la Salud y los respectivos gobiernos de todo el mundo para quedarse en casa.

El European Tour ha cancelado dos eventos y pospuesto otros siete, mientras que el PGA Tour nueve y dos, respectivamente.

To our heroes. Thank you.@WHO pic.twitter.com/UGSkcjCwgR

— The European Tour (@EuropeanTour) March 28, 2020