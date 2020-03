Los equipos de futbol en España siguen en lucha contra la propagación de Covid-19. Esfuerzos como los del Sevilla son notables en redes sociales, pese a la incertidumbre que se vive en la histórica institución, no sólo por el parón deportivo, sino por las medidas en España para evitar el colapso de su sistema de salud y económico, ante el incontrolable brote del virus en ese país.

Desde el conjunto sevillista son conscientes del panorama, porque el simple hecho de ver las calles desiertas en una de las ciudades más bonitas y visitadas del mundo, es triste, pero necesario, asegura Ramón Rodríguez, director deportivo de la institución.

“Muchos amigos italianos me decían hace un mes que no cometiéramos los mismos errores, que nos quedáramos en casa, que no saliéramos, que no nos tomáramos la situación con dejadez”, comparte Monchi para EL UNIVERSAL Deportes. “Desde que se decretó el estado de alarma, las calles de Sevilla están vacías. Nosotros desde el 13 de marzo decidimos suspender toda actividad deportiva”.

“Hemos implantado el trabajo remoto en la mayoría de los empleados, yo mismo hago teletrabajo. Nunca en mi vida había hecho tantas videollamadas”.

Pese a todo el esfuerzo individual y colectivo, en el país ibérico las alertas suenan alto por los casi 80 mil infectados y más de seis mil fallecidos a consecuencia del Covid-19, razón por la que Rodríguez lanza un mensaje hasta México.

“Mi consejo al pueblo mexicano es que se tome con máxima seriedad la contingencia, que tomen todas las precauciones de higiene posible y que siga de forma diligente todas las indicaciones de las autoridades. Si hay que quedarse en casa, nos quedamos”, exhortó.

Por otro lado, Óliver Torres, una de las figuras del Sevilla, coincidió con las palabras de Monchi.

“Somos vulnerables, nadie es intocable, la vida en un momento te puede cambiar... Si hace un mes nos hubieran dicho que íbamos a tener que estar aislados en casa, ¿quién lo hubiera podido creer? Creo que esta situación, cuando la superemos, porque la vamos a superar, nos va a hacer valorar más esas cosas del día a día que tal vez no valoremos como se debe: el ir a dar un paseo, tomar algo con un amigo, entrenar con los compañeros”, subraya. “A veces no valoramos todo lo que tenemos”.

Y entre las preocupaciones que Monchi medita son el golpe económico y de rendimiento físico que sufrirán sus jugadores.

“Prefiero ser prudente, no sabemos en qué situación vamos a estar en dos meses [con las finanzas]. Y para regresar a competir, la clave estará en quién se haya preparado mejor para la situación", dice.