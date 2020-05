Coronavirus: El insólito festejo del título del Salzburgo

El Red Bull de Salzburgo, se coronó en la Copa de Austria al golear 5-0 al Austria Lustenau, club de la segunda división. Lo curioso estuvo en la celebración.

El juego se disputó a puerta cerrada y al momento de recibir la Copa los jugadores guardaron distancia entre ellos para festejar en el template.

En el juego se prohibió de manera irrestricta que se festejaran goles con abrazos. La Liga de Austria está programada para reiniciarse el próximo martes, con el RB Salzburgo como líder indiscutido.

El técnico del equipo austriaco es el estadounidense Jesse Marsch, primer entrenador nacido y criado en los Estados Unidos que logra ganar un título en el futbol extranjero.

El Salzburgo es señalada como una de las mejores canteras de Europa en la actualidad, para muestra está que de este equipo salió la actual figura del Borussia Dortmund, Erling Haaland, que ya es buscado por las grandes potencias del Viejo Continente.

What a club! What a team!! Very proud of our group! pic.twitter.com/NN32JHNJan

— Jesse Marsch (@jessemarsch) May 29, 2020