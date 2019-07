Confirman a Las Vegas como sede para la final de la Leagues Cup

La idea de unir a la Liga MX con la MLS ha tomado forma, los organizadores trabajarán hasta la unificación total. Para 2021, buscan que la disputen 32 equipos, 16 de cada Liga.

Se confirmó que la final del certamen será en Las Vegas, Nevada el 18 de septiembre.

"Estamos orgullosos de asociarnos @LigaBBVAMX y de traer la final inaugural a Las @MGMResortsIntl @LeaguesCup Vegas. ¡No tenemos ninguna duda de que los apasionados aficionados al fútbol y la región circundante proporcionarán un ambiente eléctrico el 18 de @Vegas septiembre en el Sam Boyd Stadium!", mencionó Don Garber, comisionado de la MLS.

Mientras este año se disputará con cuatro equipos de México y cuatro de Estados Unidos, a eliminación directa, la intención es crecer.



It's official!

Las Vegas, we’ll see you on September 18 for the final.

¡Ya es oficial!

Las Vegas, nos vemos el 18 de septiembre para la final.

