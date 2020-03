Ana Gabriela Guevara, Directora de Conade, restó importancia a lo que se hable de ella en los medios de comunicación y lanzó una declaración que ha levantado polémica.

En entrevista para el programa Sin Censura con Vicente Serrano, la exatleta mexicana se mostró como pocas veces lo había hecho y declaró sobre el reportaje que sacó la revista Proceso en relación a supuestas irregularidades en el deporte mexicano.

“Hay muchos y hay muchas. Hay una máxima en esto de que el éxito les duele y me encanta que digan que no puedo. Me vale madre lo que digan, y estoy tranquila conmigo y mi responsabilidad es trabajar, así que lo que me digan me vale madre”, señaló.

Asimismo, se le cuestionó si posteriormente irá por la gubernatura de Sonora y respondió que “cuando se definan lo mecanismo, saber cuál será la dinámica y después ver los tiempos. El proceso inicia hasta diciembre”.

En relación a las críticas que ha recibido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador señaló lo siguiente.

“Les duele que sí hay cambio, tenemos un presidente que trabaja de sol a sol, ya no es el presidente aislado abierto para unos cuantos. Hay factores externos como el petroleo, coronavirus, geopolítica. Debemos tener paciencia, esto es ir poco a poco”, asevero.