El exfutbolista uruguayo Roberto Gadea, histórico de los Tigres, murió la noche del viernes, a la edad de 67 años de edad, a consecuencia de un derrame cerebral que sufrió desde el pasado 6 de abril.

Gadea, quien se encontraba internado en el Hospital Universitario, es recordado por formar parte del primer campeonato de los Tigres en la temporada 1977-78, en los que figuraban jugadores de la talla de Osvaldo Batocletti y Gerónimo Barbadillo, además de ser dirigido por el mítico Carlos Miloc.

Cabe recordar que a finales del año pasado, Don Roberto ya había sufrido complicaciones de salud.

Mediante redes sociales, los Tigres confirmaron el deceso del exmediocampista charrúa, quien llegó a México en 1976 para fichar con el Cruz Azul, aunque cambio el rumbo hacia el norte tras desestimar la oferta de los cementeros.

“Lamentamos el fallecimiento de uno de nuestros primeros campeones de Liga, Roberto Gadea. Descanse en paz”, manifestó la entidad regiomontana.



Me entristece y lamento mucho la pérdida de mi entrenador y querido amigo Roberto Gadea, gran persona, honesto y trabajador, gracias por todos tus consejos, te recordaré siempre con mucho cariño. QEPD Mis condolencias para su familia y amigos, pronta resignación. pic.twitter.com/SYYnW9yhEh

Fuiste el que me enseñó por primera vez a jugar como profesional,tú eres el culpable de mi camino recorrido en el fútbol, me enseñaste a valorar este deporte y me diste tu confianza y cariño cuando era apenas un joven de 17 años.

Descansa en paz Roberto Gadea.

GRACIAS profe pic.twitter.com/g9llKu4TI4

— Aldo De Nigris (@DeNigris9) April 14, 2020