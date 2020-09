Futbolísticamente tiene mucha calidad, pero no se decide a ser un elemento regular y se cuestionó “El Emperador” Claudio Suárez, si Eduardo López tiene un contrato especial en el cual esté especificado que diga debe jugar, porque hasta ahora no tiene los merecimientos necesarios para sumar minutos, por varios factores que detalló.

“El Emperador” recordó cuando era jugador de Chivas, de la exigencia que hay de la afición y de lo que representa la institución para la sociedad, de lo profesional que se debe ser en todos los aspectos, dentro y fuera del campo, y confesó que también detalles de sobre peso, no al grado de “Chofis”.

“Yo traía temas con la dieta, Guillermo Horta con los trabajos me ponía al cien, pero es lo que digo, ‘La Chofis' entra de cambio y digo ‘espérame, se ve con sobre peso’. Sus actuaciones también no sé si tenga contrato que dice debe jugar o no sé, pero no ha respondido y no es un joven que diga uno: tiene 20 años, hay que tenerle paciencia”.

Suárez no se explica, a distancia, porque no se disciplina en su alimentación al ser un deportista de alto rendimiento, ya que de eso vive, del esfuerzo que debe dejar en el campo apegado a buenas actuaciones para sus compañeros, él, la directiva y la afición.

“La verdad que no sé qué pasa en Chivas, uno está de lejos y como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Se ve con sobre peso (Chofis), hoy en día es increíble porque se debe estar físicamente y recuerdo que Ricardo Ferreti me ponía muchas regañadas porque venía pasado un kilo y me decía ‘no estés comiendo chingaderas’”.



A “Chofis” no se le debe tratar como una promesa, se le debe exigir al más alto nivel por la camiseta que representa, porque ya tiene tiempo en la institución y lo siguen esperando, le han dado muchas oportunidades, cuando a otros no.

“Ya lleva sus años “La Chofis”, cuatro o cinco años porque recuerdo desde que estaba Matías Almeyda que fue campeón, entonces ves muchachitos que de pronto les dan la oportunidad, dos, tres juegos y luego los quitan como Ángel Zaldívar, Gael Sandoval que anda bien en Santos y digo, qué pasa, porqué a unos sí los aguantas y a otros no. No es en contra de “Chofis” López, sino que considero que ha tenido muchas oportunidades y hay que ver realmente que pasa con él, con el cuerpo técnico y la directiva”.