Javier Hernández ya dio color.

En su entrevista al canal oficial de Los Ángeles Galaxy, simplemente alabó a la Major League Soccer, su nueva casa, y menospreció a la Liga MX.

El Chicharito fue directo, para él, la MLS, donde apenas va a jugar, está superando a la Liga Mexicana, donde ya jugó. “En México -expesó- no quieren aceptar que la MLS se está acercando, he estado 10 años fuera de mis país, de su futbol, así que no puedo decir exactamente cómo es el nivel -se contradice-, pero por lo que veo desde fuera, la exposición de la MLS en el mundo no es la misma que la de la Liga MX”.

Así que por ídos, ya sacó su propia conclusión: “Mis compañeros en todos los países que he jugado, tienen más conocimiento de la MLS que de la Liga MX”.

Quiso revirar un poco, pero al final, el mensaje ya está dado: “Ambas Ligas están mejorando, pero en Estados Unidos se está mejorando a pasos más grandes y en la Liga MX, no quieren darse cuenta de eso, no quieren aprender de la MLS en cosas que están haciendo bien".

No se cansó de engrandecer al futbol de los Estados Unidos: “Se está creciendo muchísimo aquí; la gente no lo quiere aceptar. Muchos dirán que uno se viene aquí a retirar, pero están completamente equivocados”.

