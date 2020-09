Chepo de la Torre, vive una 'pesadilla' tras dirigir a la Selección Mexicana

Hay una leyenda que ronda dentro del futbol mexicano, y esta habla de que el técnico que deja la Selección Nacional, no puede volver a brillar. Algunos la han roto como Manuel Lapuente o Enrique Meza, campeones después de su paso por el Tricolor, pero otros como José Manuel de la Torre, simplemente no salen de ésta.

El Chepo desde que dejó al Tricolor en el 2013, prácticamente desahuciado rumbo al Mundial de Brasil 2014, no ha tenido un triunfo que asegure que puede volver a esas alturas que lo pusieron como técnico nacional. Paso a paso.

Después de dejar la Selección, De la Torre, volvió a la actividad en el Clausura 2015 con Chivas y lo mejor que hizo fue llevar al equipo a semifinales, pero a la siguiente temporada fue despedido al acumular cinco derrotas en ocho partidos.

Enseguida llegó a Santos en el Apertura 2016. Su mejor torneo fue en el Clausura 2017 donde llegó a cuartos de final, pero..., vino la debacle, una victoria en nueve juegos para el torneo siguiente y le dijeron adiós.



Ahora con los Diablos Rojos del Toluca nada más no ve la luz. Lleva cinco partidos sin ganar, está hasta el lugar once de la tabla de competencia con trece puntos y la realidad es que al paso de los partidos no se le ve mejora...

La maldición de los técnicos del Tricolor aún pesa sobre José Manuel de la Torre, quien no puede salir de ella, a pesar de haber hecho pacto con la mismísimo Diablo.