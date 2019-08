Carlos Vela se convierte en el mexicano con más goles en la MLS

El legado de Carlos Vela en la MLS sigue creciendo.

Esta vez, el jugador se convirtió en el mexicano con más goles en la liga de los Estados Unidos.



El Capitán @11carlosV breaks the tie with his league-leading 23rd goal of the season! #LAFCvRBNY 3-2 pic.twitter.com/WBunBHof2O

— LAFC (@LAFC) August 12, 2019