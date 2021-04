Carlos Salcido trabaja en su nuevo proyecto, lejos de la LBM

Carlos Salcido tiene nuevos planes, quiere formar una nueva Liga. “Pero nada que ver con la Liga del Balompié Mexicano, allá no me dejaron actuar como presidente, lo mejor fue salirme”.

Salcido está echando andar la Liga Top, “una Liga que en verdad quiere innovar. La quiero comenzar con diez equipo, habrá diez jugadores en la cancha y muchas otras locuras más. Las reglas serán las mismas que el futbol tradicional, las canchas tendrán las mismas medidas. Vas a ver que me van a copiar”.

Mas, “me la voy a llevar tranquila, nada de apresurarme. Hasta que tenga a los diez equipos y todo lo que se necesita se comenzarán a anunciar cosas. Tenemos mucha ilusión y muchas ganas de echar andar esto, porque queremos darle cabida a muchos jugadores que se han quedado sin oportunidad, y otros que apenas la buscan. Pero no llevo prisa”.

Lee también: Gignac vive "Mejor en México que en Francia”

Lo vivido en la Liga de Balompié Profesional, le sirvió para aprender lo que no se debe de hacer. “Le estoy muy agradecido a todos los que me dieron la oportunidad, Víctor Montiel, su hijo (Kevin), Rafael Fonseca, pero la realidad es que preferí irme porque no vi un proyecto con futuro, no vi las condiciones”.

Al final, el mundialista prefirió hacerse a un lado, “yo traté salir muy bien., de lo demás que hay, que demandas, no lo sé…, fui un trabajador más, tenía un salario pero no me dejaron trabajar, no me dejaron implementar las cosas como pensaba que debería de ser, lo mejor era hacerme a un lado”.

Actualmente la Liga de Balompié, dice que tendrá otro torneo, se ha nombrado el ex portero Carlos Briones como su nuevo presidente. Se habla de que su próximo torneo iniciaría en mayo, con diez o doce equipos.