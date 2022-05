Carlo Ancelotti descarta la “burbuja” en el Real Madrid para la final de la Champions League

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, descartó meter en una "burbuja" a sus jugadores titulares de cara a la final de la Champions League del 28 de mayo ante el Liverpool, y aseguró que si no compiten en partidos de Liga, perderían "la competitividad", por lo que las rotaciones es lo más adecuado hasta el encuentro de París.

"En una burbuja no, porque si pierdes la competitividad no lo vas a hacer bien en la Champions. Hay que manejar el cansancio de los jugadores y aprovechar este período para que lleguen al cien por cien", manifestó en rueda de prensa.

"Por esta razón he cambiado el equipo ante el Atlético de Madrid y mañana. Todo el año se ha hablado de que el entrenador del Real Madrid no rotaba y, ahora que lo hace, nadie está contento. Es el momento de dar minutos a todos para llegar en la mejor condición a la final del día 28", añadió.

Haciendo balance de la Liga que va terminando y que ya conquistó hace dos jornadas, Ancelotti resaltó el carácter de sus jugadores para salir con fuerza de los pocos momentos de debilidad.



"Hemos hecho una liga fantástica y es merecida porque hemos sido más contundentes y eficaz que los otros. La hemos empezado bien, tuvimos dos momentos de dificultades, el partido ante el Espanyol y el del Barcelona, pero el equipo siempre ha competido y luchado. No hay nadie que pueda decir que no es merecida en todos los sentidos, no hay un pero en esta Liga", opinó.

Y agradeció la facilidad que le han dado los jugadores en cada una de sus decisiones y sin conflictos internos. "Ninguno me ha creado un problema. A veces he tenido dificultad en el pasado en otros equipos para dar descanso a jugadores de nivel, que me ponían mala cara".

"Aquí, un jugador que ha ganado cuatro Champions le digo que va al banquillo y me dice que no hay problema. El Real Madrid es un club con jugadores con una profesionalidad a tope comparada con otros. Por eso ha sido una temporada sencilla, porque la plantilla ha estado motivada y no me ha dado ningún problema", dijo.



Por respeto a la competición y a los equipos que se juegan mucho en las últimas jornadas, el técnico madridista aseguró que el Levante el objetivo es "jugar bien, mantener buen ritmo y ganar".

"El tiempo de trabajo lo hemos dedicado es exclusivamente al partido de mañana, es importante dar minutos a los que no han jugado contra el Atlético de Madrid. Vuelven jugadores que no jugaron como Courtois, Vinícius y Benzema".

"Y después tenemos otro partido el domingo. No estamos preparando la final, intentamos recuperar estos días a los jugadores que por el momento no están listos pero creemos que todos lo estarán para el día 22 contra el Betis", agregó.

Enfocando a la final de la Liga de Campeones, 'Carletto' afirmó que conoce "muy bien al Liverpool", al que lleva cuatro años enfrentándose cada temporada "muchas veces". "Es un equipo que conozco muy bien y ellos mi manera de entrenar. No creo que haya secretos".

LEE TAMBIÉN: Ana Guevara evita la polémica ante los comentarios de Paola Espinosa