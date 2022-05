Carlo Ancelotti asegura que el Real Madrid tiene un “autoestima” alto

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, lanzó un mensaje de ánimo al Levante tras derrotarlo en el Santiago Bernabéu en un partido que provocó su descenso, y centrado en la final de la Liga de Campeones, aseguró que la "autoestima" de su equipo "ha crecido mucho".

"Para el Levante es un día triste, quiero mandar un mensaje de apoyo al entrenador, que es italiano, al club y a su afición. Estoy convencido de que pronto volverán a Primera división", manifestó antes de responder a las preguntas de la prensa.

En la goleada 6-0 del Real Madrid al Levante brillaron el brasileño Vinícius Junior con su primer triplete y el francés Karim Benzema, que igualó los goles marcados por Raúl González como segundo máximo artillero de la historia del club.

"Vinícius y Karim lo han hecho muy bien esta noche, combinando como toda la temporada. Es el mérito de un trabajo que el equipo hace para que estén en sus mejores condiciones para que muestren su calidad. El tiempo ha ayudado a que se entiendan muy bien", analizó.



Enfocando la final de la 'Champions' del 28 de mayo ante el Liverpool, Ancelotti ve a su equipo lanzado anímicamente. Bromeó con el sistema, asegurando que jugarán con un 4-3-3 pero admitiendo que en momentos se puede retocar con un cuarto centrocampista, y jugó al despiste diciendo que tanto Fede Valverde como Rodrygo jugarán. Entre los dos se juegan una plaza de inicio.

"Creo que llegamos bien porque la autoestima ha crecido mucho en los últimos tiempos. Teníamos el reto de llegar a la final tras ganar la liga. Ahora queda tiempo aún y tenemos que tener intensidad y compromiso. Hoy el equipo ha dado señales muy buenas porque ha trabajado muy bien en el campo", valoró.

Desveló que Andriy Lunin será el portero que juegue ante el Cádiz y que frente al Betis cerrará la Liga de nuevo Thibaut Courtois, que está peleando con Bono, portero del Sevilla, por acabar siendo el portero menos goleado de La Liga.

Huyó de los elogios Ancelotti que solo desea extender en el tiempo lo que está viviendo esta temporada con el Real Madrid. "No me gusta darme votos, que lo hagan otros. Me gusta que estoy viviendo un momento feliz de mi carrera profesional y ojalá pueda seguir por mucho tiempo. Tenemos un objetivo muy grande pero lo vamos a dar todo".