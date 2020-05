Bundesliga: Dortmund aplasta al Schalke en el regreso del futbol

El Borussia Dortmund, segundo clasificado, goleó 4-0 al Schalke 04 en el 'derbi del Ruhr', este sábado en el inicio de la 26ª jornada, que supone el regreso de la Bundesliga después de diez semanas de parón por la pandemia del nuevo coronavirus.

LEER TAMBIÉN: Así fue el primer gol en el regreso de la Bundesliga

El balón volvió a rodar en los estadios alemanes, aunque sin público en la grada, por lo que los hinchas amarillos tuvieron que festejar a distancia los tantos del noruego Erling Haaland (minuto 29), el doblete del portugués Raphael Guerreiro (45 y 63) y el gol del belga Thorgan Hazard (49).

Los jugadores del Schalke entraron en el Signal Iduna Park con mascarillas, el 'muro amarillo', la famosa tribuna del antiguo Westfalenstadion, está completamente vacía, sin la presencia de los miles de hinchas que dan ese color tan especial a los partidos del Dortmund e, incluso, los banquillos de suplentes están sólo ocupados uno de cada dos.

Esto es lo que espera este fin de semana a las estrellas de la Bundesliga, el líder Bayern jugará el domingo en la 26ª jornada del campeonato, una extraña situación que se prolongará durante meses.

Celebrating as if the ground was full

The Dortmund players continue to do their traditional thank you to the Yellow Wall #BundesligaIsBack pic.twitter.com/e4XvVzJV1Y

— Ja! Watch the Bundesliga live on BT Sport (@btsportfootball) May 16, 2020