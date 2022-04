Brentford sorprende y golea al Chelsea; Eriksen anotó su primer gol

El Brentford, con cuatro latigazos, desarmó 4-1 al Chelsea, le infligió la primera derrota en casa desde octubre, la más dura de la temporada y enciende las alarmas de los 'Blues' a cuatro días de recibir al Real Madrid.

El Chelsea conoció su primera derrota desde que Roman Abramovich anunció la venta del club y de la peor manera posible. Hasta este sábado, había ganado los seis partidos en ese tiempo. Y no fue una derrota cualquiera, fue de las peores desde que llegó Thomas Tuchel al banquillo.

Nada lo hizo presagiar. Todo apuntaba a que la racha seguiría cuando Antonio Rudiger desatascó el duelo en Stamford Bridge, que había llegado 0-0 al descanso, con un golazo desde 35 metros. Un disparo de la nada que tocó en un palo y se metió en la portería de David Raya. Un auténtico golazo.

El portero internacional español había salvado en la primera parte un remate de Hakim Ziyech directo a una escuadra, pero no pudo hacer nada contra el trallazo de Rudiger.



