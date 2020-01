Boca Juniors le da la bienvenida a 'Pol' Fernández

El mediocampista argentino Guillermo 'Pol' Fernández regresó el viernes a Boca Juniors donde inició su carrera en el 2012 y tras jugar en México para Cruz Azul en el segundo semestre del año pasado.

Después de vivir dos etapas con Boca, 2012-2013 y 2014, el jugador de 28 años militó en Rosario Central, Atlético Rafaela, Godoy Club y Racing Club.

"Las sensaciones son inexplicables, vuelvo a un lugar donde crecí, donde me formaron y espero estar a la altura. Ahora estoy un poco más maduro", dijo Fernández tras su presentación.

"Me tocó estar en el club mucho tiempo y me quedó esa espinita de lograr cosas, hoy el destino me deposita nuevamente acá y estoy muy feliz con esto", agregó.

Con Boca ganó la Copa Argentina en 2012 y con Racing Club fue campeón de la Superliga Argentina en la temporada 2018-2019.

"Todos sabemos lo que significa la Copa Libertadores para Boca, pero estando en este club hay que ir por todo", apuntó Fernández.