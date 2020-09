Ya jugó durante 135 minutos con el equipo Sub-20, 45 minutos frente a Cruz Azul y 90 ante Mazatlán, el defensor rojinegro Anderson Santamaría regresó a los entrenamientos con el primer equipo del Atlas el pasado 18 de agosto y hoy en día está lleno de ansias de volver a tener minutos en la Primera División, y destaca que la lesión que lo alejó de las canchas muchos meses, ha quedado en el olvido.

“Muy feliz, después de muchos meses, es como si hubiera debutado nuevamente en el fútbol. Por poco se me salen las lágrimas de volver a hacer lo que más me gusta, fueron meses muy duros, y mis sensaciones fueron las mejores. En estos dos juegos me sentí muy bien, la lesión ya es tema del pasado, me queda prepararme para aportar en el Primer Equipo”, comentó el peruano.

Si quiere regresar a jugar con los rojinegros que dirige Diego Cocca, debe ir ganando en confianza, llenándole el ojo al entrenador y es que su anhelo no es solamente volver en buen nivel, sino regresar a su selección.

“El factor más importante es la confianza en uno mismo, saber que es una etapa que ya está superada. Me siento al cien por ciento, iré ganando minutos en cada entrenamiento, ahora con Sub-20, y los retos con el Primer Equipo son adaptarme rápidamente a la idea del profesor Cocca y tener esos minutos en Liga, porque también quiero volver a Selección. Voy paso a paso, quiero ganarme un puesto porque la situación está muy complicada, todos están jugando muy bien; voy a pelear un lugar como todos, esa competencia sana hará que el equipo mejore”, apuntó.