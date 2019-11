Atlas cerró su participación en el Apertura 2019, con un nuevo fracaso. Los Zorros acumulan cuatro torneos consecutivos sin clasificar a la fiesta grande del futbol mexicano, por lo que el Presidente del Grupo Orlegi, Alejandro Irraragorri, advirtió que habrá varios cambios en la plantilla actual del primer equipo.

En su cuenta de Twitter, Irraragorri, escribió, que la directiva Rojinegra, elegirá a 12 jugadores no formados en las fuerzas básicas del club, con la esperanza, de que esa acción, regrese al Atlas a jugar una Liguilla.

“La fuerza de Atlas está en su Academia y en la pasión de su fiel afición. La división Sub 20, Sub 17, Sub 15 y el plantel femenil, clasificaron. ¡Felicidades! Elegiremos a 12 jugadores no formados en Atlas, cuya misión será fortalecer a el equipo línea por línea, para regresarlo, paso a paso al lugar que merece”.

Actualmente los Zorros cuentan con 15 jugadores no formados en la Academia Rojinegra. Por lo que al menos tres jugadores estarían abandonando las filas del Atlas, rumbo al Clausura 2020.

Con solo 21 puntos, los de la Academia, terminaron en el puesto 14 de la tabla general, lejos de los puestos de Liguilla y metidos seriamente en problemas de descenso, pues los Zorros se ubican solamente arriba del Veracruz.

El primer equipo de Atlas, rompió filas, el domingo, luego de regresar a Guadalajara, tras su derrota en la última fecha ante el Monterrey. Será el día 8 de diciembre, cuando los futbolistas se reporten de nuevo, para iniciar con las pruebas físicas y médicas.

Jugadores no formados en Atlas

1. Camilo Vargas

2. Edgar Hernández

3. Martín Nervo

4. Anderson Santamaría

5. Jorge Segura

6. Jesús Angulo

7. Lorenzo Reyes

8. Osvaldo Martínez

9. Jesús Isijara

10. Manuel Balda

11. Ricardo Álvarez

12. Andrés Andrade

13. Mauricio Cuero

14. Facundo Barceló

15. Javier Correa