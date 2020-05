Arturo Vidal 'revienta' a Marcelo Bielsa, "Lo alaban en exceso"

Arturo Vidal, seleccionado de Chile y jugador del Barcelona se fue contra el exseleccionador de la selección andina Marcelo Bielsa del que dijo: "Nunca ha ganado a nivel internacional".

Todo nació de las palabras del entrenador de la selección Sub 20 José Sulantay, quien dijo que en Chile se ha endiosado a Bielsa: "en Chile Bielsa no ha ganado nada, y prácticamente le besan los pies".

Vidal refrendó esto al publicar los siguientes comentarios en redes sociales: "Finalmente alguien que dice las cosas de frente y en la cara". El ex jugador de la Juventus agregó: “Es un buen entrenador, sí. Por supuesto sabe mucho sobre futbol. Pero lo que lo alaban es excesivo. Él no es uno de los que más me ayudó a crecer. Tuve la oportunidad de trabajar con Ancelotti y Guardiola en Bayern, Sampaoli, Allegri, Antonio Conte en Juve ... Y Pep me dio mucho más ".

Bielsa dirigió a Chile de 2007 a 2011.