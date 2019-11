Anfield abre sus puertas por primera vez al futbol femenil

La fecha FIFA hizo posible que se viviera un día histórico en Anfield. La casa del Liverpool abrió sus puertas al futbol femenil, por primera vez.

El derbi del Liverpool frente al Everton fue uno de los duelos más llamativos de la jornada en la Súper Liga Femenina de Inglaterra, al capturar la atención de más de 20 mil aficionados en las gradas.

'Este es un momento histórico para el futbol femenino en Merseyside. Estamos orgullosos de que nuestro equipo juegue su primer partido de liga en Anfield y que sea un derbi, eso lo hace muy especial", señaló previamente a los medios Peter Moore, director ejecutivo y presidente del representativo femenil de Liverpool.

Para mala fortuna de las Reds, pese a que no faltó el tradicional canto de "you'll never walk alone" para animarlas, la visita se impuso cin un solitario gol de Lucy Graham.

"Estoy encantada con los fanáticos y que por fin se haya ganado en Anfield", celebró Graham en zona mixta.

Por su parte, el Liverpool femenil manifestó eb sus redes sociales que "no es el resultado que esperábamos, pero no deja de ser un día histórico. Gracias por su apoyo".

Además de recibir a 23 mil 500 espectadores en Anfield, en el duelo femenino Tottenham vs Arsenal se registraron 40 mil asistentes, en la flamante casa de los Spurs.

The official crowd attendance here at Anfield is 23,500.

Thank you Reds for your incredible support. pic.twitter.com/f7AqWDZNXM

— Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) November 17, 2019