Andrés Iniesta, ídolo del futbol español, cumple 36 años

El mundo futbolístico se ha volcado a felicitar a Andrés Iniesta que cumplen 36 años de edad. El Fantasmita ha sido felicitado desde su actual club, Vissel Kobe de Japón, pasando por el Barcelona, donde hizo época, la selección de España a la que hizo campeona del mundo en 2010 hasta la misma FIFA.

Andrés Iniesta Luján nació el 11 de mayo en Fuentealbilla, España y desde los ocho años entró a la disciplina del Barcelona en donde se mantuvo hasta el 2018 cuando se trasladó a Japón. Con los culés ganó 32 títulos en total y con la Selección de España además de ser campeón de mundo, levantó dos Eurocopas.

Puedes leer: "Real Madrid regresa a los entrenamientos después de dos meses"

お誕生日といえば、ヴィッセル恒例の顔面パイ投げ!

現在まだチームで合流できていないので、イニエスタファミリーに協力してもらいました!

Birthday tradition at Vissel!

The team can't join together right now, so we had the family of @andresiniesta8 help us! #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/bksTSX8Kcl

(@visselkobe) May 11, 2020