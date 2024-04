El asesinato en El Mante y el lucro electoral del PAN

Si de suyo son trágicos y dolorosos los quince asesinatos de candidatos a puestos de elección popular que se han cometido hasta ahora en el proceso en curso, es de asco el que políticos y partidos quieran sacar de ellos raja electoral.

Un ejemplo inequívoco de esto ha sido la acusación del PAN de Tamaulipas que culpa al gobierno que encabeza el morenista Américo Villarreal del acuchillamiento del candidato blanquiazul a la presidencia municipal de El Mante, Noé Ramos Ferretiz por negarle la seguridad solicitada.

Con datos contundentes y cronológicamente ordenados, la consejera Jurídica del gobierno tamaulipeco, Tania Contreras López, desmanteló cada una de las mentiras propagadas por un grupo de panistas vinculados a Francisco García Cabeza de Vaca, como Fernando “Moyo” García Aguilar y César “Truko” Verástegui Ostos, quienes tripulados por el exgobernador y rechazado candidato a una diputación plurinominal -según se dice en aquellas latitudes- lucran electoralmente con la tragedia sufrida por quien fuera su correligionario.

Ramos Ferretiz buscaba la reelección pues fue presidente municipal en el periodo 2021-2024 tras ganar los comicios de hace tres años. Fue en el Congreso local presidido por el panista Fernando “Moyo” García Aguilar donde inicialmente se regateó la seguridad que demandaba el hoy asesinado candidato en una denuncia mediática que hizo en la legislatura local el 14 de diciembre de 2022, pero que no mereció mención alguna en el acta de la sesión de ese día y ni siquiera se tradujo en un punto de acuerdo, según se puede constatar en el Diario de los Debates correspondiente.

Los documentos presentados por la consejera Jurídica confirman que fue el actual gobierno de Tamaulipas el que sí le brindó seguridad a Ramos Ferretiz desde el primer momento en que la solicitó, ante las amenazas de Nelson Garza Lozano, alias “El luchador” y Cynthia Deyanira Garza Vázquez, alias “La negra”, jefes de plaza del cártel del Noreste en El Mante, contra quienes se habían girado órdenes de aprehensión y la fiscalía general de Justicia de tamaulipeca ofrecía recompensas de 250 mil y 300 mil pesos, respectivamente, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 12 de abril de 2023.

La pruebas presentadas antes de ayer por la consejera Jurídica Contreras López sobre el crimen ocurrido hace exactamente una semana, demuestran que el gobierno encabezado por Américo Villarreal atendió la solicitud de seguridad hecha por Ramos Ferretiz y se la otorgó inicialmente para el periodo 15 de diciembre de 2022 al 29 de mayo de 2023, al mismo tiempo que el ministerio público abrió la carpeta de investigación NUC-05/2023 por las amenazas que el cártel del Noreste hizo al hoy finado candidato de El Mante.

Dentro de ese periodo fue que “El luchador” Garza Lozano fue detenido en Ciudad Victoria, exactamente el 20 de mayo de 2023 y el juez segundo federal de distrito le dictó formal prisión el 10 de julio de 2023.

Una vez vencido el término de la protección inicial, Ramos Ferretiz solicitó al gobierno tamaulipeco el 6 de junio de 2023 que nuevamente se le otorgara seguridad, lo que se hizo con base en las disposiciones legales del estado, al considerar que estaba bajo un riesgo inminente.

Entre tanto, ese mes de junio fue detenida Cynthia Deyanira Garza Vázquez alias “La negra”, a quien los tamaulipecos no solo consideran una secuestradora sanguinaria en El Mante, sino también como una eficaz operadora política en la elección de 2016 que llevó al gobierno al panista Francisco García Cabeza de Vaca, de acuerdo a una nota publicada por Milenio el 29 de junio de 2023 y en la que se señala que es municipio gobernado por el PAN desde 2016, perteneciente a la región cañera que aseguran domina César “Truko” Verástegui Ostos, quien fuera secretario general de gobierno con Cabeza de Vaca y candidato panista derrotado en la elección gubernamental de 2022.

Y así, tras considerar que las personas que amenazaban a Ramos Ferretiz ya estaban detenidas, la fiscalía retiró la protección especial que se había extendido para el periodo del 30 de noviembre al 30 de diciembre de 2023.

Así las cosas y ya en su mira la reelección en la alcaldía, Ramos Ferretiz contrató por su cuenta a ocho elementos del ejército y la marina para su protección personal, lo que evitó que el alcalde de El Mante acudiera al Instituto Electoral de Tamaulipas para solicitar seguridad en su campaña.

Es decir, contrariamente a las afirmaciones propaladas por el PAN, para lucrar con su asesinato y sacar raja política en medio de un proceso electoral, el gobierno de Américo Villarreal Anaya nunca fue omiso y siempre ofreció protección a Ramos Ferretiz, desde el primer momento en que el finado alcalde de El Mante lo solicitó, al mismo tiempo que la fiscalía general de Justicia del Estado, perseguía y detenía a los integrantes del Cartel de Noreste que lo habían amenazado.

Incluso, desde el primer momento de la tragedia, la viuda de Ramos Ferretiz tiene protección por parte de efectivos de la Guardia Estatal de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justicia se mantiene en contacto con ella, como lo confirma la solicitud de protección dirigida a la Fiscalía General de Justicia, mediante correo electrónico fechado el 23 de abril de 2024, la cual ya se le dio.

Queda por aclarar por qué razón la bancada del PAN en el Congreso del Estado, coordinada por el diputado y presidente de la junta de coordinación política, Fernando García Aguilar, no dio entrada formal a la denuncia mediática que Noé Ramos Ferretiz presentó el 14 de diciembre de 2022 en las instalaciones del poder legislativo, a invitación de sus propios correligionarios, ni se tradujo en un punto de acuerdo en respaldo al finado alcalde de El Mante.

Las mentiras del PAN para lucrar electoralmente con la muerte del alcalde de El Mante no resistieron las pruebas presentadas por la consejera Jurídica del gobierno del estado.

1. ¿QUÉ PASA EN HUIXQUILUCAN? Como dijera el gran bardo de la lengua inglesa en su inmortal Hamlet: “Algo huele podrido…” en Huixquilucan. Y es que antes de ayer surgieron acusaciones de un megafraude inmobiliario en el que está involucrado Jorge Gerardo Hurtado Horcasitas, sobrino del expresidente Miguel de la Madrid y que se sumó al enrarecido ambiente en el que se han sugerido presuntos actos de corrupción del candidato panista al Senado, Enrique Vargas, expresidente municipal de esa localidad mexiquense que hoy gobierna su esposa, Romina Contreras Carrasco, no necesariamente porque la pareja esté involucrada en la estafa inmobiliaria. Esta última llevó a unos sesenta vecinos afectados a encarar al sobrino del expresidente de la Madrid, para que les devuelvan el dinero que adelantaron para la construcción de residencias que se prometió entregar en 2018, pero que a la fecha no siquiera se han empezado a construir.

2. ¡QUÉ FALTA DE ÉTICA! Cuando en 2018 salió del PAN porque ese partido no avaló su candidatura presidencial, la exprimera dama Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón denunciaron rudamente el famoso Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez, cuyo nombre en relación con el candidato opositor aliancista Santiago Taboada fue vetado por el INE. La hoy candidata a reelegirse como diputada en San Lázaro y su esposo acusaron de traición a algunos de los presuntos integrantes de ese cártel, entre ellos Jorge Romero Herrera, quien hoy coordina la fracción parlamentaria blanquiazul, quien en su momento apoyó la candidatura presidencial de Ricardo Anaya y la llegada a la presidencia del PAN de Marko Cortés. Calderón posteó entonces: “no hay personas más alejadas de la doctrina y la mística panista que la camarilla que hundió al PAN y que sigue ahí: Damián Zepeda, Jorge Romero y Marko Cortés, es el fin”. A esos insultos siguieron varios más, pero ahora, después de que le ofrecieron una candidatura a diputada y otra más para reelegirse, ahora son sus grandes “amiguis” quienes antes eran unos mafiosos.

3. CUAUHTÉMOC: AMENAZAS POR VOTOS. Ya existía una denuncia que se hizo del conocimiento del instituto electoral de la CDMX en donde acusaban a la entonces alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y a su equipo e inspectores, de amenazar a comerciantes si no votaban por Morena. Ahora se denuncia una segunda etapa de esa ilegal estrategia de presión: Van sobre los restauranteros de la Condesa y la Roma. Hasta esos negocios va un tal Emilio Villar, quien dice estar encargado de la movilización de Caty Monreal y advierte que, de no votar por ella, les clausurarán sus negocios. Si fueran arriba en las encuestas no harían este tipo de actos de desesperación.

4. INCAUTAN VIVIENDA A ALCALDE DE JUÁREZ. Agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua intervinieron la casa del alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar, ubicada en el fraccionamiento “El Campestre” de esa localidad fronteriza. La información fue divulgada por el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Arturo Zuany. La diligencia deriva de una serie de denuncias ciudadanas presentadas ante la fiscalía general de Justicia de Chihuahua. Cruz Pérez busca la reelección por Morena.

5. UNA BUENA PARA GUERRERO. El acceso a clínicas especializadas en ciertas regiones del país es prácticamente imposible, por eso es importante comentar que esta semana se inauguró en Guerrero, en el municipio de Ometepec, una Clínica de Hemodiálisis, donde recibirán atención de manera gratuita habitantes de la costa chica. Estas nuevas instalaciones se suman a otras dos clínicas en el estado. La de Chilpancingo ofrece siete mil 354 sesiones anuales, para 54 pacientes, mientras que la de Acapulco otorga ocho mil 640 sesiones anuales, para 60 pacientes. La nueva clínica de Ometepec prevé dar más de siete mil 700 sesiones al año, a un promedio de 54 pacientes. Pese a los difíciles problemas de Guerrero y las complicaciones que trajo el huracán “Otis”, la gobernadora Evelyn Salgado va cumpliendo sus compromisos de gobierno.

