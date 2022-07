Fernando Ortiz vive su primera temporada como director técnico del América, ya sin el distintivo de "interino".

El balance que dejó al término del torneo Clausura 2022 es bueno, pese a la eliminación en semifinales ante el Pachuca; sin embargo, ya es tema del pasado.

Ahora, el balance de las Águilas es otro y comienza a encender pequeñas alarmas en Coapa. La derrota ante Xolos desnudó planteamiento y funcionamiento del "Tano".

Las dudas en su 11 inicial, así como las desatenciones de algunos jugadores y el mal momento de otros, tiene contra las cuerdas a Ortiz en este arranque del torneo.



Cuatro puntos de 12 posibles, así como las dos derrotas ante el Chelsea y Manchester City, hacen que en el Nido se enciendan pequeñas alarmas en el arranque del Apertura 2022.

"Sabíamos de entrada el calendario ajustado y nos preparamos para eso. A veces cuando hace uno amistosos no son temas de los que te debes preocupar. No fue una buena noche, no fue reflejo de lo que veníamos haciendo. Es una derrota que duele y hay que trabajar. Es lo único que nos hará salir", declaró el técnico americanista traes caer ante los Xolos.

Por si fuera poco, el martes enfrentará al Real Madrid en San Francisco y posteriormente al León en casa de los panzas verdes. Agenda apretada y presión por los resultados el momento del América en este arranque del torneo.

