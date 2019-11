Uno de los principales prospectos para el próximo Draft de la NFL, Tua Tagovailoa, sufrió una grave lesión durante el partido entre Alabama y Mississippi.

El quarterback (QB) de Alabama venía regresando a las canchas después de una lesión en el tobillo. Y aunque estaba con un primer cuarto con bueno números, en el segundo recibió un fuerte golpe por parte de los defensivos que lo dejó tendido en el suelo.

Tagovailoa no se levantó y tuvo que ser retirado del campo en el carrito de lesionados. De acuerdo a los informes de los reporteros en el partido, el QB gritaba con mucho sufrimiento mientras era atendido.

Además, el mariscal de campo tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital más cercano.

El entrenador de Alabama, Nick Saban, declaró que su jugador sufrió una lesión en la cadera y “que podría ser grave. Así que solo tenemos que esperar y ver”, al finalizar el partido.

Faltará conocer el resultado de los estudios que se le realicen a Tua Tagovailoa, pero podría afectar las expectativas que se tenía en él para el Draft de la NFL de 2020.



Alabama quarterback Tua Tagovailoa goes down hard, visibly in pain and is being helped off the field@AlabamaFTBL | #RollTide pic.twitter.com/vySHyVBufY

— Collin Wilson (@_Collin1) November 16, 2019