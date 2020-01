¿Odell en problemas? Festeja título de LSU dando dinero a los jugadores

El receptor de los Browns de Cleveland, Odell Beckham Jr., festejó el título de LSU dando dinero en efectivo a algunos de los receptores del equipo. Sin embargo, lo anterior podría ser ilegal, debido a que los jugadores universitarios no pueden recibir pagos, según las reglas de la NCAA.

En un video de la reportera Brady Logan, se puede apreciar como Beckham Jr. se encuentra en el campo del Superdome de Nueva Orleans cuando terminó el juego Clemson y LSU, que terminó ganando éste último.

Ahí, el exjugador de los Giants sacó fajos de billetes y se los dio a los receptores Justin Jefferson y Jontre Kirklin, quienes los aceptaron como parte de la celebración.

Según las reglas de la NCAA, a las que está sujeto el futbol americano colegial, permiten que los jugadores reciban regalos de hasta 550 dólares en valor por competir en juegos de tazón "de la administración del evento o de la institución miembro participante". Sin embargo, no contemplan nada sobre dinero en efectivo.

Los jugadores pueden estar a salvo de esta regla si se declaran elegibles para el Draft de la NFL. Sin embargo, ninguno de los dos receptores lo han hecho hasta el momento.

Beckham ya había dado regalos anteriormente a los miembros de LSU. Antes del juego por el campeonato nacional, envió a cada jugador unos audífonos de la marca Beat Studio 3, aunque eso fue aprobado por la NCAA.

OBJ handing wads of cash to LSU players on the field after the National Championship pic.twitter.com/QVmebrjpPy

— Brody Logan (@BrodyLogan) January 14, 2020