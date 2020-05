El alto a la cotidianidad por el coronavirus no ha provocado que Todd Gurley, corredor de los Falcons, olvide el dinero que le deben los Rams, su anterior equipo, por el contrato firmado en 2018.

En una entrevista con USA Today, el jugador reveló que su molestia ha escalado al punto de que no quiere escuchar de nadie en Los Ángeles, hasta que reciba 5.5 millones de dólares de la organización.

"Todavía no tengo mi dinero. Olviden a los Rams, ni siquiera me importan. Le dije a mis excompañeros que no me pueden mandar mensajes o llamar. En cuanto obtenga mi dinero, estaré bien con todos", señaló.



La cantidad especificada es la suma garantizada en el acuerdo, inclusive reconocida por el gerente general, Les Snead, tras cortar en marzo pasado a uno de sus elementos estelares durante los últimos años.

"Lo peor es que ellos también saben que me tienen que pagar. Aparente y probablemente, sólo están usando la situación del Covid como excusa, o tal vez no tienen dinero para pagarle a nadie", apuntó el jugador seleccionado en 2015.

Sin embargo, lejos de justificar la tardanza, Gurley arrojó una advertencia para el equipo con el que alcanzó el Super Bowl en 2018.

"Están construyendo su estadio ahora mismo. Sólo sé que, cuando llegue el 1 de junio, más vale que tenga mi dinero", finalizó.

LEER MÁS: Chivas y su aniversario 114