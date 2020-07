NFL: Quarterback de Redskins sugiere nuevo nombre para el equipo

En la víspera del inevitable cambio de nombre de los Redskins, el entorno del equipo ha comenzado a aportar sugerencias; entre ellos, su quarterback, Dwayne Haskins.

Las opciones que han emergido desde que el propietario de la franquicia, Dan Snyder, aceptó someter el mote a revisión están, en su mayoría, relacionadas con hechos históricos en Washington.

Una de las más populares y la predilecta del pasador de segundo año (manifestado en sus redes sociales) es: 'Redtails' (colas rojas).

¿Qué significa? 'Redtails' fue como se le conoció al primer escuadrón aéreo conformado por pilotos afroamericanos, originalmente denominados 'Tuskegee Airmen'; el grupo combatió en la Segunda Guerra Mundial y tres de sus cinco integrantes nacieron en la capital estadounidense.

Si tal fuera la elección, la organización podría ahorrarse la creación de un nuevo logo. Simplemente, debería adquirir los derechos del diseñado en 2013 por Mark Crosby, cuya referencia es un avión y los colores no mutan de los actuales.

Además, la célebre canción asociada al equipo, 'Hail to the Redskins', no sufriría grandes modificaciones.

Otras alternativas que se han filtrado son: Redhawks, Warriors, Redhogs y Generals. Hasta ahora, nadie ha confirmado el cambio de nombre, pero éste es esperado como resultado de los movimientos en pro de las minorías y de la presión ejercida por patrocinadores como FedEx y Nike.