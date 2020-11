Corey Davis , receptor de los Titans de Tennessee, se enteró ayer que su hermano, Titus, murió de cáncer a los 27 años de edad. A pesar de ello, el jugador se presentó para el partido de este jueves por la noche, frente a los Colts de Indianapolis.

Davis no aguantó las lágrimas y fue capturado en un emotivo momento, al recordar a su fallecido hermano. Titus Davis fue un receptor estrella en la Universidad de Central Michigan y tuvo una breve carrera en la NFL, con los Chargers, Jets, Bills y Bears. Sufrió de carcinoma de la médula renal, un cáncer poco común de los riñones que suele afectar a los jóvenes.



Corey Davis sheds tears on the sidelines during the game after losing his brother to cancer yesterday

(via @NFLonFOX)pic.twitter.com/H5KLN4zaBM

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 13, 2020