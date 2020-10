Brett Favre se convirtió en la nueva figura deportiva en lanzar su apoyo al presidente Donald J. Trump, para las próximas elecciones en Estados Unidos.

“Mi voto es lo que hace que este país sea grandioso, la libertad de expresión y religión, segunda enmienda, ciudadanos, policías y militares que pagan impuestos que trabajan duro. En esta elección, tenemos libertad de elección, que todos deben respetar. Para mí y por estos principios, mi voto es para Donald Trump”, escribió el miembro del Salón de la Fama de la NFL en redes sociales.

Este respaldo se dio una semana después de que el mismo Favre le preguntó al mandatario estadounidense cómo las ligas deportivas profesionales deberían promover una posición antirracista sin alienar a los aficionados.

“La gente no quiere que todo sea política. Las personas ya tienen suficiente política conmigo y con todos los demás, por lo que no quieren verla en el futbol americano, ​​en los deportes los domingos o cuando sea que estén viendo”, fue la respuesta de Trump.

Favre jugó casi 20 años en la NFL, 16 de ellos con los Packers de Green Bay, donde ganó el Super Bowl XXXI. Durante su trayectoria, el exquarterback fue galardonado tres veces como Jugador Más Valioso (1995, 1996 y 1997) y fue seleccionado 11 veces al Pro Bowl. El pasador completó 6 mil 300 pases, para 71 mil 838 yardas, anotó 508 touchdowns y le interceptaron 336 envíos.

Los Packers retiraron su dorsal 4 y la NFL lo eligió entre los mejores 100 jugadores en la historia de la Liga.

Las elecciones en Estados Unidos son el martes 3 de noviembre, con Trump (Partido Republicano) y Joe Biden (Demócrata) como candidatos.

