NFL: Ataque de coronavirus en el Norte de la Americana

Los Browns de Cleveland anunciaron que recibieron un resultado positivo por Covid-19 por parte de un jugador.

La franquicia, que viene de su semana de descanso, cerró sus instalaciones, para realizar sus reuniones de manera virtual y aplicar el protocolo de rastreo; el domingo recibe a los Texans de Houston.

La NFL todavía no ha comunicado qué pasará con el duelo de este fin de semana, mientras los Browns anticipan el resto de los resultados aplicados.

En la semana, los Ravens, Bengals y Steelers —todos en la misma división (Norte de la Conferencia Americana)— también comunicaron contagios por Covid-19 en sus instalaciones.



