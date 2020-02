NFL acredita a medios fantasma para el Super Bowl

Mientras que la NFL les sigue negando o restringiendo el número de acreditaciones para el Gran Juego a muchos medios de comunicación con cobertura a nivel nacional y hasta internacional, varios aficionados vestidos de reporteros se siguen colando con credenciales solicitadas y otorgadas a sitios que ya no existen.



Basta con googlear esmas.com para descubrir que desde hace años la página no está habilitada ni quien ocupa el asiento trabaja para Televisa. La Liga debe poner mayor énfasis en su monitoreo de medios y no permitir esto, porque como este, ayer hubieron varios casos en el Hard Rock Stadium.