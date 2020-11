Descomunal pelea en el Futbol Americano Colegial

Una batalla campal se desató al medio tiempo del juego de futbol americano colegial, entre Missouri y Florida donde participaron tanto jugadores como coaches.

Los primeros reportes indican que la gresca comenzó después de un golpe tardío sobre el mariscal de campo de Florida, Kyle Trask.

No hubo ninguna llamada de los árbitros por la jugada lo que propició que los jugadores comenzaran a empujarse y después a lanzar golpes hasta que todo se generalizó.

PUEDES LEER: El QB de los Cowboys para enfrentar a Eagles

Zach Carter y Antwuan Powell de Florida y Tre Williams de Missouri fueron expulsados.

Florida tiene ventaja de 20-7 sobre Missouri en el medio tiempo. El árbitro reunió a los entrenadores de ambos equipos una vez que los jugadores se fueron al vestuario.

A huge brawl broke out at the end of the first half of the Florida-Missouri game. Both coaches and players were involved. Punches were thrown and three players were ejected. pic.twitter.com/N9EBdXirDT

— Put In Work Podcast (@putinworkpod) November 1, 2020