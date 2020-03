El primer caso en desarrollar el Coronavirus Covid-19 en la NFL fue el headcoach de los Saints de Nuevo Orleans Sean Payton.

El entrenador no tardó en reaccionar ante la situación en sus redes sociales, donde mandó un mensaje agradeciendo las muestras de apoyo y donde dijo ser un afortunado por no tener ninguna complicación respiratoria.

Appreciate the well wishes. I'm feeling better and fortunate to not have any of the respiratory symptoms. 4 more days at home.#BEATCovid pic.twitter.com/vvjbnqoeZx

— Sean Payton (@SeanPayton) March 19, 2020