Con golpiza, aficionados desatan la violencia en la NFL

Una riña protagonizada por una mayoría de pseudoaficionados de los Bears de Chicago se desató el jueves por la noche en el Soldier Field, en el encuentro en el que los Bears derrotaron a los Cowboys de Dallas.

En las imágenes se puede apreciar como una serie de pseudoaficionados, la mayoría con jerseys de los Bears, comienza a golpear a otros sujetos, que poco pueden hacer para repeler la agresión.

En el video, que circula por Twitter, se puede apreciar a dos personas con jerseys de los Cowboys. Uno de ellos comienza a tirar golpes contra uno de los fans de Chicago.

El video tiene duración de 29 segundos, en el que no se aprecia que algún guardia de seguridad o policía detenga la trifulca. De hecho, algunos aficionados son los que tratan de detener la pelea.

El video fue subido en las primeras horas del viernes y aparentemente la riña se realizó cuando los fans salían del estadio, una vez que los Bears derrotaran a los Cowboys.

The Bears are beating the Cowboys on and off the field pic.twitter.com/Im2cumG0Le

— NFL Humor (@NFLHumor) December 6, 2019