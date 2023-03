Funes Mori confía que Rayados ganará el Clásico Regio: "El Volcán no pesa"

Uno de los partidos más atractivos de este fin de semana en la Liga MX es sin lugar a dudas el Clásico Regio entre Rayados y Tigres. Por supuesto, uno de los actores principales y llamados a responder con goles es el delantero albiazul Rogelio Funes Mori, quien aseguró que el Estadio Universitario "no pesa".



Durante el tradicional 'Día de Medios' que organiza el Club de Futbol Monterrey previo a un clásico, el máximo goleador de la Pandilla fue entrevistado por su compañero de equipo y de Selección Mexicana Jesús Gallardo, que en una de las preguntas lo cuestionó sobre su pronóstico para la edición número 129 de la rivalidad y sobre el ambiente que se vive en el 'Volcán'.



"El Uni NO pesa" "Vamos a ganar 2-0" El Melli de la gente pic.twitter.com/9gp5ghsS4V — David Flores (@davidfloores) March 17, 2023



"¿Tú crees que pesa el Volcán?" preguntó el lateral mexicano. "No, no pesa. Sabemos que ellos con su gente son fuertes pero jugamos 11 contra 11 dentro de la cancha y los de afuera no hacen nada".

"¿Nos das tu pronóstico?" agregó Gallardo a lo que el Mellizo replicó: "Yo creo que vamos a ganar 2-0".



LA DEUDA DE FUNES MORI EN CLÁSICOS

Si bien Rogelio Funes Mori es el máximo goleador de la historia de Rayados con más de 140 goles, tiene una deuda pendiente cuando se trata de anotar en clásicos, ya que, desde su llegada en 2015, solo convirtió en tres ocasiones al acérrimo rival.

Este sábado,a las 19:00 horas, se disputará una nueva edición de uno de los clásicos más pasionales del país y el Mellizo sabe que tendrá los reflectores encima para responder y responder sus palabras con hechos.

Lee también: Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 12 del Clausura 2023