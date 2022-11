F1: Checo Pérez prefiere más carreras en Latinoamérica que otro GP de México

Algunos empresarios en México, incluido el padre de Sergio ‘Checo’ Pérez, Antonio Pérez Garibay, tienen la firme intención de crear un autódromo en Cancún, Quintana Roo y lanzar el Gran Premio en esa zona.

Sin embargo, el piloto mexicano ha lanzado un contundente mensaje. Checo Pérez declaró que lejos de tener otro Gran Prix en la República Mexicana, prefiere correr en otro país de Latinoamérica.

"No lo hubiera imaginado, lo que implica en tu país y para otras personas. Siento un gran compromiso y me encantaría correr en Colombia o Argentina. Muchos países que me encantaría visitar y llevar la Fórmula 1”, declaró en un evento en Guadalajara.

“Al menos tenemos el Gran Premio de México. Tuve un showrun y es increíble. Me gustaría ir a otras partes del continente americano", agregó previo al GP de Brasil (11 al 13 de noviembre).

El piloto se refirió también al Premio Nacional del Deporte que le será otorgado por parte del gobierno mexicano por su carrera deportiva.

"Es un orgullo para mi y una manera de apoyar a las nuevas generaciones que esto les motive y que vean que podemos llegar muy lejos", expresó.