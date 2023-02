Con la presencia de Christian Horner, Max Verstappen y Sergio Pérez, la escudería Red Bull Racing presentó su nuevo coche para la temporada 2023 de Fórmula 1 que comienza el 5 de marzo con el Gran Premio de Bahrein.



En un evento llevado a cabo en Nueva York, la escudería campeona del mundo en el campeonato de constructores y que presume tener dos de los tres mejores conductores del campeonato mundial de pilotos, se presentó el nuevo monoplaza de Red Bull.



Meet the #RB19 Our car for the 2023 #F1 season pic.twitter.com/ilCfMQMxW4

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2023