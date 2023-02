Europa League: así quedaron definidos los cruces de Octavos de Final

Esta mañana se llevó a cabo el sorteo para definir los cruces de octavos de final en la Europa League. Después de una apasionante ronda de dieciseisavos donde quedaron en el camino equipos como el Barcelona, Mónaco, Ajax o PSV, otros gigantes del viejo continente continúan su búsqueda por el título internacional.



Ahora, es momento de que tomen el escenario los equipos que quedaron líderes en la fase de grupos y que, por lo mismo, descansaron la ronda eliminatoria pasada.

Entre ellos, están los equipos de los mexicanos Andrés Guardado y Santiago Giménez.



PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL

- Union Berlin vs Union SG

- Juventus vs Friburgo

- Sporting Lisboa vs Arsenal

- Roma vs Real Sociedad

- Sevilla vs Fenerbahce

- Bayer Leverkusen vs Ferencváros

- Manchester United vs Betis

- Shakhtar vs Feyenoord



Round of 16 Most exciting tie?#UELdraw pic.twitter.com/YJLGm1er6J — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2023



El equipo de Andrés Guardado se enfrentará al Manchester United, que eliminó al Barcelona en la ronda pasada y que ocupa el tercer puesto en la tabla de posiciones de la Premier League, mientras que el 'Chaquito' chocará contra el Shakhtar, un equipo frecuente en las fases de grupos de la Champions League y que ahora está en Europa League.



¿CUÁNDO JUEGAN LOS MEXICANOS?

- IDA Manchester United vs Real Betis: 9 de marzo

- VUELTA Real Betis vs Manchester United: 16 de marzo

- IDA Shakhtar vs Feyenoord: 9 de marzo

- VUELTA Feyenoord vs Shakhtar: 16 de marzo

