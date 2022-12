El enigmático mensaje de Gerardo Arteaga; ¿una indirecta para el ‘Tata’ Martino?

Gerardo Arteaga, futbolista mexicano del Genk, fue a su primera Copa del Mundo en Qatar 2022, pero lamentablemente para él, no tuvo participación en ninguno de los tres partidos que disputó México.

EL lateral izquierdo quedó a la sombra del buen nivel que mostró Jesús Gallardo y se quedó sin oportunidad de debutar en la justa mundialista. A diferencia de otros técnicos que dieron oportunidad a todos sus jugadores, Gerardo Martino no pudo hacerlo.

Gerardo Arteaga mostró su inconformidad o desilusión tras no tener participación y la afición lo respaldó.

“Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… Sinceramente no me da esa emoción”, escribió en Twitter.

El futbolista de 24 años, seguramente estará para la siguiente Copa del Mundo tripartita, que se efectuará en México, Estados Unidos y Canadá.