David Faitelson se lanza contra Ricardo Salinas Pliego y lo llama "Falso Escorpión Dorado"

Las redes sociales han sido testigo, una vez más, de un enfrentamiento de publicaciones entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y David Faitelson.

Ahora estos dos personajes causaron polémica gracias a la comida que el dueño de TV Azteca hizo con algunos periodistas deportivos del país de distintos medios de comunicación.

En dicha reunión no estuvo presente Faitelson, conductor de la cadena ESPN, pero Salinas explicó que sí fue invitado.

"Invitamos a todos … Roberto Gomez Junco de ESPN, David Faitelson de ESPN... NO VIENIERON PORQUE NO QUISIERON", publicó el fundador de Grupo Salinas.

Y entonces vino la contundente respuesta de Faitelson, que por muchos años trabajó para el entonces Canal 13 de TV Azteca.

"Yo también le he invitado a una entrevista durante meses y no he tenido respuesta. Además,no sabemos en que tipo de faceta o personalidad estará usted: si como el brillante empresario que es o como el falso “Escorpión Dorado” que pretende ser. Buen provecho, Don Ricardo Salinas".