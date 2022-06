Daniel Suárez, el primer mexicano en ganar una carrera NASCAR

Daniel Suárez, se convirtió este domingo en el primer mexicano en consagrarse campeón en un serial de Nascar.

El piloto mexicano de la escudería Trackhouse Racing Chevrolet ganó la Toyota Save Mart 350 en Sonoma y con ello escribió su nombre con letras de oro en la historia del automovilismo mexicano.



: History is made! @Daniel_SuarezG becomes the first Mexican driver to win a NASCAR Cup Series race!

: ¡Triunfo histórico! Daniel Suárez se convierte en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la NASCAR Cup Series. pic.twitter.com/wOjtd2ekh1

— NASCAR (@NASCAR) June 12, 2022