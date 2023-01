Dani Alves confirma que estará con Pumas en el Clausura 2023

Después de la Copa del Mundo de Qatar 2022, la gran duda en el futbol mexicano era si Dani Alves iba o no a continuar con los Pumas.

Pero esa duda ya está resulta y quien se encargó de contestarla fue el mismo lateral brasileño.

En su cuenta de Instagram el sudamericano ex del Barcelona dio a conocer que esta listo para "ver prontito" a los Pumas, equipo al que llegó el torneo pasado.

"No sé con qué especie de man ustedes están acostumbrados a lidiar, pero este acá es un chingon muy verraco que no desiste nunca. Solo pido a este año SALUD para poder seguir haciendo lo que amo, con la gente que quiere intentarlo. No si hace ganadores ni campeones escuchándolo que piensan los demás de ti ni hablando en demasía. Si hace luchando, si hace resistiendo, si hace poniendo huevos, si hace exigiendo de si próprio para él bien colectivo. odo está a dentro de uno; tus capacidades, tu forza y tu resiliencia. Todo cambio lleva su adaptación, llame como si llamen….Pero la aceptación, el conocimiento y el aprendizaje son puntos de partida de los inteligência (sic)", escribió.



Y entonces vino la confirmación de que seguirá con el ahora cuadro dirigido por Rafael Puente: "Así que vamos para el segundo round con la confianza y la personalidad de que nos caracterizan. Sempre positivo y con ganas de cambiar la historia de la PEOPLE. Fallowme los BUENOS!! “Nos vemos prontito pumas boyzz".