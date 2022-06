Cruz Azul, campeón de la Supercopa de la Liga MX

Primer juego de Diego Aguirre con Cruz Azul y ya es campeón.

Cruz Azul ganó la Super Copa de la Liga MX, al derrotar en serie de penaltis 4-3 al Atlas, después de que el juego en los 90 minutos terminara empatado a dos goles.

Los equipos llegaron empatados hasta el quinto penalti, Santiago Giménez anotó tirando abajo a la derecha, a donde Camilo Vargas apenas tocó el balón y vino Luis Quiñones a empatar, pero quien fuera el héroe rojinegro ahora fue el villano al volar la pelota.

Cruz Azul la cruzazuleó al dejarse empatar al minuto 90, pero al final, el futbol hizo justicia porque jugó mejor que los roijinegros.

Fue un buen partido, partido oficial, según la Liga MX.

Atlas jugó a lo que sabe, A destruir abajo para rescatar arriba y que la inspiración de sus delanteros hagan el resto.

Cruz Azul cambió de esperar como premisa a presionar como costumbre, recuperar el balón lo antes posible y estar más cerca tanto para defender como atacar.

El juego en la primera parte fue burdo, de muchas faltas y pocas llegadas. Cruz Azul tuvo dos, un disparo de Romero y una jugada ene l área chica que voló Santiago Giménez.

Atlas tuvo una, un tiro libre cobrado por Emanuel Aguilera, al cual Sebastián Jurado no pudo llegar, para irse arriba en el marcador (41’).

Cruz Azul reaccionó de inmediato y en un tiro de esquina Giménez, que debutó con el número 9, empató con un cabezazo colocado (45+2’).

Reapareció Carlos Rodríguez, después de esa larga lesión que lo dejó fuera el torneo pasado, y en la primera que tuvo, casi pone en ventaja a los cementeros.

Atlas comenzó a adelantar filas, Luis Reyes estuvo a punto de fusilar a Sebastián Jurado, pero Alex Mayorga salvó, y Cruz Azul no perdió el orden, gracias a eso apareció Ángel Romero, quien ya lucé el 10 en la espalda, en el área y con cabezazo venció a Vargas (63’).

Diego Cocca mandó cambios. Debutó Edison Flores para tener más gente al frente; Cruz Azul retrasó sus filas, aunque eso no impidió que tuviera dos de peligro, una de Giménez que arrastró el balón desde la media cancha y que no anotó por una gran barrida de Nervo.

Exactamente al minuto 90, Atlas fue por todo. Camilo Vargas fue a rematar un tiro de esquina, golpeó la pelota y Jurado salvó sobre la línea pero en el rebote Julián Quiñones igualó para mandar el juego a penaltis.

Ángel Romero anotó y Luis Reyes también. Juan Escobar lo mandó al poste y Edison Flores también. Cristian Tabó fusiló a Vargas y Aldo Rocha lo cobró a lo Panenka. Carlos Rodríguez engañó al portero atlista y Cristian Trejo hizo lo mismo.

Y vino Santiago Giménez, marcó por abajo y Luis Quiñones lo mandó a la tribuna para decretar que Cruz Azul se hiciera de su primer título en la era de Diego Aguirre, en su primer juego oficial.