Corría el mes de septiembre del 2006, cuando el fenómeno de la lucha libre mexicana llamado Místico, cobraba su primer gran trofeo, la máscara de Black Warrior en la Arena México.

El último gran ídolo del pancracio azteca tenía en los niños a sus grandes seguidores, uno de ellos porta ahora el personaje de Atlantis Jr., el joven sensación en el Consejo Mundial de Lucha Libre que retará a unos de los estetas que lo inspiraron a ser gladiador profesional.

La Copa Jr. estará en juego y dos historias pobladas de idolatría se entrelazarán sobre el mismo cuadrilátero, dos de los personajes más importantes en la era moderna del pancracio azteca. Uno, portado por el culpable del último boom de la lucha libre en México; el otro, el continuador de la historia forjada por el llamado 'Ídolo de los Niños'.



EN HONOR A SU PADRE

Desde hace unos años, exactamente desde agosto del 2019, fecha en la que su padre (Dr. Karonte) murió, Místico enfrenta cada batalla con la mente puesta en el legado que le heredó, sube a defenderlo, a honrarlo, a protegerlo. Este viernes, el motivo será aún más especial, ya que buscará entregarle la ‘Copa Jr.’ en la Arena México.

"Me hubiera gustado luchar con el nombre de mi padre", acepta. "Pero él siempre me dijo que hiciera mi carrera, eso me duele, hubiera querido ser el más grande con ese nombre, el de mi padre".

Portar la máscara de Carístico o ahora de Místico no cambia su sentimiento, "es como si fuera un junior, traigo el nombre de mi papá en la cabeza y desde que falleció todas las luchas son dedicadas a él. La 'Copa Jr.' la tengo en la mente", advierte.



Su rival en la contienda será Atlantis Jr., un reto distinto, que lo motiva. “Mi carrera va en ascenso una vez más, luchar con jóvenes me obliga a demostrar, pero tengo a favor mi experiencia para ganar este trofeo. Ellos me sacan el extra que a veces no puedo sacar con otro tipo de rivales”.

Será además una revancha personal, pues en el 2021 perdió la final con el Ángel de Oro. "Ahora me enfrento con un joven que viene prometiendo mucho, así que tengo estar consciente de que mi rival es un chavo con mucha hambre de gloria", sentencia el 'Rey de Plata y Oro'.

UN DURO EXAMEN

A poco más de tres años de su debut en la lucha libre, Atlantis Jr. está lejos de ser una promesa luchística, convertido en una realidad que se mide con los más grandes, sin reparar en peso, estatura y esquina que defienden.

Místico es el nombre de su reto inmediato, "un gran capítulo para la carrera de Atlantis Jr.", reconoce. "Voy a enfrentar a un ídolo de la lucha libre, algo que no se ha dado. no tengo miedo, sé que la gente lo apoya pero voy a llegar con la adrenalina a tope, sé que es un examen, un desafío único en mi carrera".

Tendrá un sinodal ataviado en plata y oro, a quien recueda como un ídolo, como una inspiración que se unió a la que en casa tenía. "Era espectacular, por sus vuelos, los movimeintos que hacía, la vestimenta única que portaba, un luchador muy llamativo, debo reconocer que me encantó, me gustaba que hiciera pareja con mi papá, pero así es la vida, de ser un niño que lo veía desde las butacas, a tenerlo frente a frente en un mano a mano, son sensaciones únicas".



Sueños y metas que va cumpliendo, pero desde un principio sabía a lo que se iba a enfrentar y le apuntó a lo grande, sin titubear. "A eso vine a la lucha libre, a dejar huella, pase lo que pase, gane o pierda voy a seguir madurando como luchador".

Su padre, siempre a su lado, es un ejemplo vivo que admira. "Tengo un gran ejemplo en la casa, que es mi padre, ha tenido una trayectoria de admirar, de las derrotas se ha levantado más fuerte y es el luchador con la máscara más valiosa. Él me dice que siga amando la lucha libre, que no descuide al personaje, si las oportunidades llegan es por algo y hay que agarrar todas para seguir creciendo".