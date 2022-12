Chivas vs Tigres, horario y dónde ver el partido de la Copa Sky

Chivas enfrentará a Tigres este esta noche, en su tercera aparición en la copa previa al arranque del Clausura 2023, llegan a este duelo tras ganarle al Santos 4-0 y ya podrán contar con los servicios de Alan Mozo, pero no con Carlos Cisneros ni Ronaldo, ya que su transfer no está listo aún.

Tampoco el técnico Sveljko Paunovich podrá tener a Alexis Vega, ya que trabaja en un reacondicionamiento físico, hay que recordar que recién regreso el viernes pasado a entrenar con el equipo tras su participación en el mundial.



Chivas y Pachuca continúan negociando por los servicios de Víctor Guzmán, en cualquier momento se pueden destrabar o bien, abortar y mientras algo de esto sucede, Jesús Angulo continúa siendo convocado con el equipo a los partidos de esta copa.

Para no continuar afectando al jugador, se ha determinado que se le dé actividad esta noche, anteriormente no le daban minutos para no arriesgar una lesión, pensaban que rápido se cerraría la negociación y se está alargando más de lo pensado.

Puedes leer: "La atractiva oferta que ha hecho el Cruz Azul a Luis Suárez"

Para este duelo, el pastor ya estaría mandando una base de lo que estaría presentando en la primera fecha del torneo, cuando enfrenten al Monterrey el sábado 7 de enero a las 21:06 horas.



DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL CHIVAS VS TIGRES

El partido entre las Chivas del Guadalajara y los Tigres se jugará este jueves 22 de diciembre en el estadio Jalisco. El encuentro iniciará a las 21:00 horas y se podrá ver por la señal de SKY Sports.