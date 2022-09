Chicharito Hernández manda mensaje y justifica su ridícula falla a lo 'Panenka'

Es muy común que Javier Hernández tenga los reflectores encima. Ya sea por alguna declaración, su ausencia en la convocatoria de la Selección Mexicana o algún gol, pero este fin de semana su nombre fue mencionado por el garrafal error que tuvo con el LA Galaxy.



El delantero mexicano tenía en sus pies el triunfo de la escuadra angelina cuando fue quien tomó el balón para cobrar un penalti ya en tiempo agregado del segundo tiempo del partido contra el Sporting KC. Quiso lucirse con un tiro a lo ‘Panenka’, pero terminó haciendo el ridículo al entregarle el esférico al arquero.



Chicharito speaks following our draw against Sporting KC pic.twitter.com/g1ejaeB4Gj

— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 5, 2022