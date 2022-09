Javier ‘Chicharito’ Hernández sigue demostrando el gran momento que vive con el LA Galaxy y ya convirtió otro doblete en la temporada.

El atacante mexicano abrió el marcador en la visita de su equipo ante el San José Earthquakes, para llegar a 16 anotaciones en la temporada, aún lejos del líder Hany Mukhtar con 23 tantos.

La anotación del ‘Chicharito’ se da mientras en Pasadena, California, la Selección Mexicana sufría para abrir el marcador ante la Selección de Perú.

Javier Hernández festejó de manera muy eufórica y parecía que retaba a alguien en el Stanford Stadium. Ya en la segunda mitad, Chicharito firmó su doblete al 69' para llegar a 17 anotaciones en la temporada.



