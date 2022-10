Checo Pérez terminó cuarto en la práctica tres del GP de Estados Unidos

El piloto tapatío Sergio 'Checo' Pérez tuvo una buena actuación en la práctica tres del GP de Estados Unidos, el mexicano culminó en la cuarta posición con un tiempo final de 1:36.397

En la que la primera posición fue para su compañero de Red Bull, Max Verstappen con un tiempo de 1:35.825, seguido por Chales Leclerc y Carlos Sainz, quienes detuvieron el reloj en 1:36.145 y 1.36.271 respectivamente.



Finishing Final Practice on top P1 and P4 for the Bulls in FP3 #USGP pic.twitter.com/Yr9qkfjq74

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 22, 2022